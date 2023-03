Mercedes-Benz - Da Milano a Oslo in elettrico: quanto costa? (Di sabato 4 marzo 2023) Pronti per viaggiare in elettrico? Vi siete mai chiesti quanto costi macinare tanti chilometri a zero emissioni? Magari per un viaggio che attraversi mezza Europa. Io ci ho provato, partendo da Milano alla volta di Oslo (Norvegia): 2.289 km di autostrada attraverso sei nazioni. Cosa ho guidato. Le auto le ha fornite la Mercedes-Benz, una EQE 350+ e una EQS Suv 450 4Matic (le EQS delle foto erano riservate all'organizzazione). Un breve ripasso delle schede tecniche di entrambe. Berlina di poco meno di 5 metri di lunghezza, la prima, con una batteria da 90 kWh per un'autonomia (dichiarata da ciclo Wltp) di 662 km, trazione posteriore e 292 cavalli di potenza. L'altra, la Suv, da ben 513 cm di lunghezza ha una batteria da 108 kWh. Autonomia dichiarata? 616 km. Trazione integrale e 360 ... Leggi su quattroruote (Di sabato 4 marzo 2023) Pronti per viaggiare in? Vi siete mai chiesticosti macinare tanti chilometri a zero emissioni? Magari per un viaggio che attraversi mezza Europa. Io ci ho provato, partendo daalla volta di(Norvegia): 2.289 km di autostrada attraverso sei nazioni. Cosa ho guidato. Le auto le ha fornite la, una EQE 350+ e una EQS Suv 450 4Matic (le EQS delle foto erano riservate all'organizzazione). Un breve ripasso delle schede tecniche di entrambe. Berlina di poco meno di 5 metri di lunghezza, la prima, con una batteria da 90 kWh per un'autonomia (dichiarata da ciclo Wltp) di 662 km, trazione posteriore e 292 cavalli di potenza. L'altra, la Suv, da ben 513 cm di lunghezza ha una batteria da 108 kWh. Autonomia dichiarata? 616 km. Trazione integrale e 360 ...

