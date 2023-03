Menano e poi frignano: a sinistra i peggiori fascisti (Di sabato 4 marzo 2023) Oggi grande manifestazione a Firenze contro solo un certo tipo di violenza,quindi è una manifestazione violenta. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-2.mp4 La recente scazzottatura tra studenti di destra e sinistra fuori da un liceo di Firenze, sulla cui dinamica ancora non c’è una verità oggettiva, è diventato un tormentone politico. Parliamo di panna montata, ma come la panna montata si è gonfiata a dismisura perché il Tribunale del Popolo ha deciso che i giovani picchiatori di destra hanno menato innocui giovani di sinistra. Palle ovviamente, è successo che le due fazioni, come avviene dalla notte dei tempi, se le sono date anche con un certo gusto e tutto sta, ammesso che sia importante, stabilire chi è iniziato prima. Detto che è documentato scientificamente che la maggior parte degli episodi di violenza politica ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 marzo 2023) Oggi grande manifestazione a Firenze contro solo un certo tipo di violenza,quindi è una manifestazione violenta. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-2.mp4 La recente scazzottatura tra studenti di destra efuori da un liceo di Firenze, sulla cui dinamica ancora non c’è una verità oggettiva, è diventato un tormentone politico. Parliamo di panna montata, ma come la panna montata si è gonfiata a dismisura perché il Tribunale del Popolo ha deciso che i giovani picchiatori di destra hanno menato innocui giovani di. Palle ovviamente, è successo che le due fazioni, come avviene dalla notte dei tempi, se le sono date anche con un certo gusto e tutto sta, ammesso che sia importante, stabilire chi è iniziato prima. Detto che è documentato scientificamente che la maggior parte degli episodi di violenza politica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnfetaMilan : RT @dripkthereturn: @AnfetaMilan ALLORA I cafoni di destra se la menano per il loro barolo o sforzato, poi ci sono le checche di sinistra c… - dripkthereturn : @AnfetaMilan ALLORA I cafoni di destra se la menano per il loro barolo o sforzato, poi ci sono le checche di sinist… - lozirion : Se anneghi non dovevi imbarcarti Se vuoi abortire dovevi pensarci prima Se i fasci ti menano non dovevi fare volant… - alessiomagno1 : RT @LoSparaCazzate: @alessiomagno1 Vogliono dire noi giochiamo poi se so più forti ci menano. Praticamente si tolgono le responsabilità ?? - LoSparaCazzate : @alessiomagno1 Vogliono dire noi giochiamo poi se so più forti ci menano. Praticamente si tolgono le responsabilità ?? -