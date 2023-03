Meloni: "Valuto di tenere prossimo Cdm a Cutro su immigrazione" (Di sabato 4 marzo 2023) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Se andrò a Cutro? Già da qualche giorno ho valutato qualcosa di più, cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro sul tema dell'immigrazione", afferma la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Se andrò a? Già da qualche giorno ho valutato qualcosa di più, cioè di celebrare ilConsiglio dei ministri asul tema dell'", afferma la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragi… - notizienet : Meloni,valuto di tenere prossimo Cdm a Cutro su immigrazione - E blinda Piantedosi: 'chiedono dimissioni? Non fa pi… - fanpage : “Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga a Crotone a portarla da mamma”… - RaiNews : #Meloni sul #naufragio a #Cutro: 'Valuto prossimo Consiglio dei ministri in Calabria sull'immigrazione'. La premier… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragio. C'è chi da… -