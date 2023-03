Meloni torna da Abu Dhabi con più certezze Ecco perché

(Di sabato 4 marzo 2023) Affidabilità delle relazioni, rete geopolitica per attuare il Piano Mattei per l’Africa e per la stabilizzazione di aree chiave come Libia e Tunisia, oltre alla distensione nell’Indo-Pacifico e nel Golfo della strategia complessiva del governo alla voce politica estera. Dopo l’India, Giorgia, presidente del Consiglio, è stata ad Aburicevuta dallo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan al palazzo presidenziale. Una visita strutturata e altamente significativa che si inserisce nel quadro complessivo delle iniziative del governo anche al fine, come ha osservato il premier, di ricostruire l’affidabilità delle relazioni. Punto di partenza la sigla dell’accordo di cooperazione fra Eni e Adnoc, la compagnia energetica nazionale, da parte di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e da Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell’Industria ...

Italia - India, grandi accordi trae il premier Modi Giorgiadall'India con una serie di grandi accordi di partenariati strategici , che promettono una collaborazione da Paesi 'amici' dopo la nota crisi dei marò e il susseguente annullamento dell'...Da Abu Dhabi, Giorgiaa parlare del naufragio di migranti sulle coste calabresi. 'La lettera del sindaco di Crotone non l'ho letta tutta. Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di ...Lontana dai palazzi romani a causa degli appuntamenti internazionali degli ultimi giorni (dall'India agli Emirati Arabi Uniti) la premier Giorgia, in vista del rientro in Italia,sul tema caldo dell'immigrazione, a una settimana dalla strage di Steccato di Cutro , che ha portato alla morte " al momento " 69 migranti nel tentativo ...

Meloni su Crotone: «Frontex non ci avvertì del rischio naufragio» Corriere della Sera

La premier difende la linea del governo: "Davvero si pensa che abbiamo voluto far morire 60 persone Continuiamo a fare tutto il possibile per salvare vite. Unica soluzione, impedire le partenze. Non ...Il premier torna a parlare della tragedia avvenuta sulle coste calabresi: "Davvero qualcuno pensa che non abbiamo voluto salvarli". Poi aggiunge: "Valuto di tenere il prossimo Cdm a Cutro" ...