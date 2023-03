Meloni sulla strage di migranti | «Prossimo Cdm su immigrazione potremmo farlo a Cutro Davvero si pensa che non abbiamo voluto salvarli?»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 marzo 2023) Giorgiafa sapere che sta valutando di svolgere ilConsiglio dei ministri sull’, teatro del disastroso naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorsi e che ha provocato la morte di almeno 69 persone. «Non è arrivata alcuna comunicazione di emergenza da parte di Frontex», ha poi precisato in un un punto stampa ad Abu Dhabi. «Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate – aggiunge – , è incoscientere che l’Italia non hao potuto salvare queste persone». Poi la premier replica alla lettera del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha denunciato l’assenza del governo dopo la tragedia in mare. «Non l’ho letta tutta. Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. Ma ...