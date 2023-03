Meloni: "Ruolo cruciale degli Emirati Arabi per stabilizzazione Libia" (Di sabato 4 marzo 2023) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Gli Emirati Arabi possono avere un Ruolo cruciale per alcuni dossier che interessano l'Italia: penso al tema della stabilizzazione della Libia, penso al tentativo - sul quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Glipossono avere unper alcuni dossier che interessano l'Italia: penso al tema delladella, penso al tentativo - sul quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_sinatti : RT @Guido07261: @Moonlightshad1 Ecco la lettera che il sindaco di Crotone ha scritto alla Meloni, ridicolizzandola per aver fatto passare u… - Moonlightshad1 : RT @Guido07261: @Moonlightshad1 Ecco la lettera che il sindaco di Crotone ha scritto alla Meloni, ridicolizzandola per aver fatto passare u… - Guido07261 : @Moonlightshad1 Ecco la lettera che il sindaco di Crotone ha scritto alla Meloni, ridicolizzandola per aver fatto p… - TuttoH24 : 'Il Mezzogiorno, nelle intenzioni del Governo Meloni, come noto, è chiamato a diventare un hub energetico continent… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Meloni: 'Credo che con l'India ci sia un rapporto particolarmente importante'. 'Da guida del G20… -