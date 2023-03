Meloni | ' Prossimo Cdm a Steccato di Cutro' No alle dimissioni di Piantedosi

(Di sabato 4 marzo 2023) Un Consiglio dei ministri adi. Giorgiaparla della tragedia calabrese dagli Emirati Arabi Uniti . E annuncia: 'Alla prossima occasione, riuniremo ail Cdm per dare un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Giorgia #Meloni: 'Ho pensato di tenere il prossimo consiglio dei ministri a Cutro' @ultimora_pol - Agenzia_Ansa : Meloni: 'Da Frontex nessuna segnalazione'. La premier da Abu Dhabi parla della strage dei migranti nel Crotonese. '… - Venere781 : RT @dottorbarbieri: ???????? POSSIBILE PROSSIMO #CDM A #CUTRO. 'Guardi io ho valutato qualcosa di più e cioè di celebrare prossimo Cdm a Cutro… - LaCnews24 : Strage di migranti, Meloni verrà in Calabria: «Prossimo Consiglio dei ministri a Cutro» - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ??#Meloni da #AbuDhabi sul naufragio lungo le coste calabresi: 'Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il gov… -

Al termine della sua missione in India ed Emirati Arabi Uniti la premier commenta per la prima volta il tragico naufragio di ...Un Consiglio dei ministri a Steccato di Cutro . Giorgiaparla della tragedia calabrese dagli Emirati Arabi Uniti . E annuncia: 'Alla prossima occasione, riuniremo a Cutro il Cdm per dare un segnale'. Con la conta delle vittime del naufragio al largo ...è atterrata ad Abu Dhabi accompagnata dal vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia con una missione delicata. Riallacciare i rapporti con il più fiorente dei Paesi del Golfo e ...

Meloni prossimo cdm a Crotone sull’immigrazione Il Sole 24 ORE

"Guardi io ho valutato qualcosa di più e cioè di celebrarre prossimo Cdm a Cutro sull'immigrazione. Sono ancora più determinata a cercare soluzioni" sul tema dell'immigrazione". Lo afferma la premier ...ROMA (ITALPRESS) – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio”. Lo ha detto ...