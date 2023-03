Meloni | Oltre le aspettative l' esito della missione negli Emirati e in India

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica “ideologia gender… - lauraboldrini : Gli elettori e le elettrici ci hanno chiesto di cambiare il #Pd. Con #EllySchlein è possibile! Alle #Primarie oltr… - ultimora_pol : Alessandro #Zan: “Le donne sono vittime di Giorgia #Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatic… - Agenzia_Ansa : 'Sono molto soddisfatta del bilancio di questa missione', i bilaterali con India ed Emirati sono 'andati molto ben… - FrancescoPonzin : RT @udogumpel: Trionfa il governo Meloni: sarebbe una 'vittoria' italiana, di aver ritardato il passaggio obbligatorio all'elettrico con il… -

... sia nel rapporto con l'Unione europea , il governo presieduto da Giorgiapuò esultare per ... Nuovo regolamento sulle auto in Europa, chi si opponeall'Italia . Il motivo principale che ha ..."Sono molto soddisfatta del bilancio di questa missione: entrambi i bilaterali andati molto bene, sinceramente anchele mie aspettative": così la premier Giorgiain un punto stampa ad Abu Dhabi al termine della visita che ha visto l'India come prima tappa. "Mi pare che ci sia ampia disponibilità da ...La viceministra, infatti, spiega che il governoe il ministero (guidato da Marina Calderone) ...di salario e per la proroga dello smart working a fragili e lavoratori con figli under 14il ...

Meloni e Schlein oltre gli stereotipi sull'identità di genere

La premier ha incontrato il presidente emiratino, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Oltre all'accordo tra le due compagnie energetiche nazionali, sono state adottate due dichiarazioni di intenti ...Shoigu ha “ispezionato un posto di comando sulla linea del fronte” nella “direzione Donetsk-Sud”, senza specificare il luogo esatto o la data della visita. La difesa ucraina di Bakhmut, nel Donbass, s ...