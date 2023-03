Meloni negli Emirati Arabi: firmato partenariato strategico (Di sabato 4 marzo 2023) Italia ed Emirati Arabi hanno sottoscritto due dichiarazioni d'intenti sul partenariato strategico e sulla cooperazione nell'ambito della Cop28. Fumata bianca, inoltre, per un accordo tra Eni e Adnoc Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Italia edhanno sottoscritto due dichiarazioni d'intenti sule sulla cooperazione nell'ambito della Cop28. Fumata bianca, inoltre, per un accordo tra Eni e Adnoc

