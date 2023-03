Meloni negli Emirati Arabi e le frenetica espansione della politica energetica (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar – Giorgia Meloni in visita negli Emirati Arabi. Dopo l’Algeria, un altro viaggio del premier che si contraddistingue per la ricerca e l’espansione di soluzioni energetiche. Da questo punto di vista, forse, la precedente tappa in India del presidente del Consiglio è infatti da leggere in un’otttica un po’ differenziata, più genericamente commerciale (sebbene non escludente di certo il quadro energetico). Meloni negli Emirati Arabi: le ragioni del viaggio Meloni incontra negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar – Giorgiain visita. Dopo l’Algeria, un altro viaggio del premier che si contraddistingue per la ricerca e l’di soluzioni energetiche. Da questo punto di vista, forse, la precedente tappa in India del presidente del Consiglio è infatti da leggere in un’otttica un po’ differenziata, più genericamente commerciale (sebbene non escludente di certo il quadro energetico).: le ragioni del viaggioincontraUniti, ad Abu Dhabi, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Il ...

