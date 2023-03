Meloni, missione ad Abu Dhabi per ricucire i rapporti con gli Emirati (Di sabato 4 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ad Abu Dhabi. missione: “Risolvere il vuoto e i problemi lasciati dal governo Conte”, come fanno sapere da Fratelli d’Italia. rapporti diplomatici, economici e politici importanti per il ruolo che il piccolo (ma enormemente ricco) Stato degli Emirati Arabi può svolgere con Mosca e col Cremlino. L’obiettivo è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè ad Abu: “Risolvere il vuoto e i problemi lasciati dal governo Conte”, come fanno sapere da Fratelli d’Italia.diplomatici, economici e politici importanti per il ruolo che il piccolo (ma enormemente ricco) Stato degliArabi può svolgere con Mosca e col Cremlino. L’obiettivo è L'articolo proviene da Inews24.it.

