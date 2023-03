Meloni “Frontex non ci segnalò rischio naufragio, prossimo Cdm a Cutro” (Di sabato 4 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa da Abu Dhabi, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti, parlando del naufragio di Crotone. “Sono rimasta un pò colpita dalle ricostruzioni che ho letto in questi giorni: fermo restando che quello che sappiamo noi è quello che voi avete sentito del sottosegretario Mantovano, queste persone non erano nella condizione di essere salvate – ha aggiunto Meloni -. Io mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritenga che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone”. E a chi le chiedeva se andrà sul ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da, non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa da Abu Dhabi, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti, parlando deldi Crotone. “Sono rimasta un pò colpita dalle ricostruzioni che ho letto in questi giorni: fermo restando che quello che sappiamo noi è quello che voi avete sentito del sottosegretario Mantovano, queste persone non erano nella condizione di essere salvate – ha aggiunto-. Io mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritenga che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone”. E a chi le chiedeva se andrà sul ...

