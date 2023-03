Meloni: «Frontex non ci ha avvertito. Prossimo Cdm a Steccato di Cutro». No alle dimissioni di Piantedosi (Di sabato 4 marzo 2023) Un Consiglio dei ministri a Steccato di Cutro. Giorgia Meloni parla della tragedia calabrese dagli Emirati Arabi Uniti. E annuncia: «Alla prossima occasione, riuniremo a Cutro il Cdm per... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 marzo 2023) Un Consiglio dei ministri adi. Giorgiaparla della tragedia calabrese dagli Emirati Arabi Uniti. E annuncia: «Alla prossima occasione, riuniremo ail Cdm per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... basemi : RT @vitalbaa: Meloni, da Abu Dhabi, giustifica il mancato salvataggio dei naufraghi col fatto che Frontex non avrebbe segnalato l'emergenza… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giorgia #Meloni: 'La situazione è semplice nella sua drammaticità: non ci sono arrivate indicaz… - annapaolasanna : RT @vitalbaa: Meloni, da Abu Dhabi, giustifica il mancato salvataggio dei naufraghi col fatto che Frontex non avrebbe segnalato l'emergenza… - BrunoZariati : RT @vitalbaa: Meloni, da Abu Dhabi, giustifica il mancato salvataggio dei naufraghi col fatto che Frontex non avrebbe segnalato l'emergenza… - Agenzia_Ansa : Meloni: 'Da Frontex nessuna segnalazione'. La premier da Abu Dhabi parla della strage dei migranti nel Crotonese. '… -