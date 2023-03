"Meloni favorisce gli evasori". De Benedetti dimentica i propri guai col fisco (Di sabato 4 marzo 2023) L'ingegnere fa la predica al governo sulla lotta all'evasione fiscale: "Manca la volontà politica. Meloni fa l'opposto". Ma dimentica le controversie col fisco delle proprie aziende, non ultima un sequestro da 30mln Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) L'ingegnere fa la predica al governo sulla lotta all'evasione fiscale: "Manca la volontà politica.fa l'opposto". Male controversie coldellee aziende, non ultima un sequestro da 30mln

