Meloni: "Emirati importanti per nostro piano Mattei per l'Africa" (Di sabato 4 marzo 2023) Gli Emirati Arabi Uniti possono giocare "un ruolo molto importante nel nostro piano Mattei per l'Africa, quindi su tutte le questioni che riguardano la transizione e la sicurezza energetica e mi pare ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) GliArabi Uniti possono giocare "un ruolo molto importante nelper l', quindi su tutte le questioni che riguardano la transizione e la sicurezza energetica e mi pare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Meloni nel Golfo vede il presidente degli #Emirati, firmato accordo #Eni - #Adnoc: - italia1971luca : RT @SecolodItalia1: Meloni dagli Emirati spegne le polemiche: “Piantedosi non si tocca, prossimo Cdm a Cutro” (video) - orsoladelzenero : RT @SecolodItalia1: Meloni dagli Emirati spegne le polemiche: “Piantedosi non si tocca, prossimo Cdm a Cutro” (video) - studiomarzocchi : Ultima Ora: Meloni ad Abu Dhabi per ricucire i rapporti. Emirati «decisivi» per parlare con Mosca #economia #italia… - motamanet : La #Meloni è andata negli emirati, regno del fondamentalismo religioso e finanziatori di presunti eserciti islamici… -