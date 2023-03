Meloni e Valditara, minaccia horror Milano. Denuncia-bomba: "E la Schlein muta?" (Di sabato 4 marzo 2023) Mentre Elly Schlein va in piazza a Firenze per protestare contro il "rischio fascismo" e sfilare insieme agli studenti di sinistra, a Milano appare uno striscione davanti al liceo classico Carducci, con la foto del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e la premier Giorgia Meloni a testa in giù. Una minaccia di morte su cui il Pd e le opposizione, ovviamente, non hanno detto nulla né mosso un dito. "Lo striscione apparso stamattina davanti al liceo classico Carducci è inaccettabile. Ci aspettiamo solidarietà da tutte le forze politiche a prescindere dal colore e un richiamo affinché si abbassino i toni - Denuncia Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani della Lega -. I giovani devono capire l'importanza del dibattito politico che non può essere svilito dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Mentre Ellyva in piazza a Firenze per protestare contro il "rischio fascismo" e sfilare insieme agli studenti di sinistra, aappare uno striscione davanti al liceo classico Carducci, con la foto del ministro dell'Istruzione Giuseppee la premier Giorgiaa testa in giù. Unadi morte su cui il Pd e le opposizione, ovviamente, non hanno detto nulla né mosso un dito. "Lo striscione apparso stamattina davanti al liceo classico Carducci è inaccettabile. Ci aspettiamo solidarietà da tutte le forze politiche a prescindere dal colore e un richiamo affinché si abbassino i toni -Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani della Lega -. I giovani devono capire l'importanza del dibattito politico che non può essere svilito dalla ...

