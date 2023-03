Meloni dice che Frontex non segnalò «un’emergenza» prima del naufragio di Cutro (Di sabato 4 marzo 2023) La presidente del Consiglio in visita ad Abu Dhabi ha negato che ci siano responsabilità del governo, che a suo dire non era stato avvertito Leggi su ilpost (Di sabato 4 marzo 2023) La presidente del Consiglio in visita ad Abu Dhabi ha negato che ci siano responsabilità del governo, che a suo dire non era stato avvertito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Nessuno dice che noi in Ucraina abbiamo portato i generatori elettrici. C'è gente che rischia di… - Angel22762 : @AlekosPrete Se qualcuno,prima di parlare ,si informasse oggettivamente e non da servo di qualche ideologia,capireb… - pameladiverona : RT @NotarangeloRino: #Piantedosi cosa dice dei rischi che corre questa bambina dietro una madre piena di scorta e possibile bersaglio di… - ilpost : Meloni dice che Frontex non segnalò «un’emergenza» prima del naufragio di Cutro - PravatoSilvano : RT @Ferula18: L'assenza di Meloni a Crotone dice chiaramente che quei morti non sono degni di nessun mea culpa. Sono morti voluti, a mio pa… -