(Di sabato 4 marzo 2023) Secondo giorno di Giorgiae Antonio Tajani ad Abu. Dopo i colloqui di ieri e l'incontro con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, oggi la premier incontra i giornalisti per un punto. Qui abbiamo raccontato la missione del governo e i temi sul tavolo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... principeadelchi : @GiuseppeConteIT @SPatuanelli Conte, lei dovrebbe sapere che lo Stato paga tramite soldi derivanti dagli introiti.… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Dallo Spallanzani all'Oms. La Meloni prenota il posto a Vaia. La nomina sarebbe stata caldeggiata a Ghebreyesus. Così p… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Dallo Spallanzani all'Oms. La Meloni prenota il posto a Vaia. La nomina sarebbe stata caldeggiata a Ghebreyesus. Così p… - SilvestroLucano : RT @LaNotiziaTweet: Dallo Spallanzani all'Oms. La Meloni prenota il posto a Vaia. La nomina sarebbe stata caldeggiata a Ghebreyesus. Così p… - JohnHard3 : Dallo Spallanzani all'Oms. La Meloni prenota il posto a Vaia. La nomina sarebbe stata caldeggiata a Ghebreyesus. Co… -

... l'invito dal palco dell'Ariston allaaffinché liberalizzi la marijuana e il bacio ... probabilmente causatistress.Zelensky, chescoppio della guerra non ha mai trascurato la comunicazione social, è il leader politico al ... Curiosamente Papa Francesco è dodicesimo in classifica mentre la premier......scoppio della guerra in Ucraina. Tuttavia, il sospiro di sollievo potrebbe durare poco: infatti, ad aprile 2023 scadono gli ultimi aiuti contro il caro energia previsti dal Governocon ...

Meloni dallo sceicco di Abu Dhabi: le dichiarazioni alla stampa Il Foglio

Giorgia Meloni è approdata ad Abu Dhabi: la premier è stata ricevuta al palazzo presidenziale dallo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan.La premier Giorgia Meloni ha incontrato ad Abu Dabi il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La premier è stata ricevuta al palazzo presidenziale. Nella delegaz ...