Meloni dagli Emirati spegne le polemiche | “Piantedosi non si tocca | prossimo Cdm a Cutro” video

Siluri agli "sciacalli", acqua sul fuoco delle polemiche, sorpresa per le strumentalizzazioni politiche, sincera volontà di manifestare solidarietà alle famiglie distrutte dalla tragedia di Cutro portando l'intero governo sul luogo del naufragio. Nell'incontro con i giornalisti che ha chiuso la visita negli Emirati Arabi, il premier Giorgia Meloni ha illustrato i contenuti degli accordi commerciali siglati con lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e il ruolo che lo stesso può giocare nel processo diplomatico che ruota intorno alla guerra in Ucraina, ma non si è sottratta alle domande sulle ultime vicende italiane. Compreso quell'accusa, che lei considera "surreale", di non essersi recata sul luogo del naufragio, per qualcuno addirittura "scappando".

