Meloni ad Abu Dhabi incontra lo sceicco Bin Zayed Al Nahyan

AGI - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta incontrando il presidente degli Emirati arabi Mohamed bin Zayed al Nahyan. La delegazione italiana - presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'ad di Eni Claudio Descalzi - è stata ricevuta al palazzo presidenziale di Abu dhabi. Tra Italia ed Emirati arabi verranno sottoscritte due dichiarazioni d'intenti sul partenariato strategico e sulla cooperazione nell'ambito della Cop28 che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Verrà firmato un accordo di cooperazione fra Eni e Adnoc che coprirà molteplici ambiti della transizione energetica. Sarà presente anche l'amministratore delegato di Adnoc, Sultan Al Jaber, che è anche ministro dell'Industria e della tecnologia avanzata, e presidente designato della Cop28. Eni è presente negli Emirati ...

