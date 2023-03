Meloni ad Abu Dhabi | firmati partenariato strategico e cooperazione Cop28

(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Una dichiarazione d’intenti sul “” e un’altra sullanell’ambito della, di cui gli Emirati assumeranno la presidenza. Questi i due accordi siglati in occasione dell’incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La dichiarazione sul, si apprende da fonti della delegazione italiana, servirà a definire le linee d’azione su cui si muoveranno i rapporti per il prossimo futuro: l’intesa è stata siglata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall’omologo emiratino, Sceicco Abdallah bin Zayed Al Nahyan. La dichiarazione sullarafforzata nell’ambito della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe_alari : Meloni ricevuta dal presidente degli Emirati - serenel14278447 : Meloni ricevuta dal presidente degli Emirati ad Abu Dhabi - Candid_S_Voce : Meloni ad Abu Dhabi incontra lo sceicco Bin Zayed Al Nahyan - - linofraschetti : RT @EmilioBerettaF1: Il silenzio di Meloni sulla strage: in visita ad Abu Dhabi dribbla ancora le domande SONO GIORGIA...SONO UNA DONNA...C… - tranellio : RT @salvini_giacomo: ?? Mentre Giorgia Meloni da Abu Dhabi non parla, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a… -

... rafforzare la cooperazione industriale, in particolare nel settore della difesa; trovare una linea comune sulla Libia, dove gli Emirati giocano un ruolo primo piano; spingereDhabi a fare ...Le foto Fotogallery - Emirati Arabi,e Tajani in visita adDhabi Rilevato grazie a una scansione Fotogallery - Egitto, scoperto un nuovo corridoio nella piramide di Cheope in danimarca Fotogallery - Copenaghen, la statua della ...10.05 Emirati Arabi,incontra al Nahyan Incontro adDhabi tra la premiere lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan,presidente degli Emirati Arabi per rilanciare le relazioni. Presenti anche il ministro degli Esteri,Tajani, e l'Ad Eni, ...

Meloni ad Abu Dhabi per ricucire i rapporti. Emirati «decisivi» per parlare con Mosca Corriere della Sera

Appunti e spunti da Ponte di Domenico Ocone Giovedì è stato giorno di trasferta sia per il Presidente della Repubblica che per la Premier. Il primo è rimasto nei patri confini, mentre la seconda si è ...Accordo storico tra Ankara e Abu Dhabi: dalle nuove intese del commercio turco-emiratino passano le distensioni regionali nel Mediterraneo. Per Erdogan è una boccata di ossigeno in un momento difficil ...