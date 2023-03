Meghan Markle senza parole: "Harry non aveva un soldo in tasca" (Di sabato 4 marzo 2023) L'autore reale Tom Bower, confessa che Meghan Markle restò profondamente delusa dalle finanze del suo futuro sposo: il principe Harry Molti continuano a descrivere la ex duchessa di Sussex come un'arrivista. Proprio a causa delle pesanti accuse della sorellastra, l'incoronazione di Re Carlo rischia di passare in secondo piano ed essere oscurata ancora una volta dalla moglie del suo secondogenito. Da quando Harry ha conosciuto la madre dei suoi figli, i giornali sono stati ossessionati dalla donna. "Poteva essere un vantaggio avere nella famiglia reale una donna di colore", ha dichiarato Meghan nel documentario su Netflix continuando: "Molte più persone della popolazione inglese potevano sentirsi rappresentate". La convivenza con il sistema non ha funzionato come la Markle ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 marzo 2023) L'autore reale Tom Bower, confessa cherestò profondamente delusa dalle finanze del suo futuro sposo: il principeMolti continuano a descrivere la ex duchessa di Sussex come un'arrivista. Proprio a causa delle pesanti accuse della sorellastra, l'incoronazione di Re Carlo rischia di passare in secondo piano ed essere oscurata ancora una volta dalla moglie del suo secondogenito. Da quandoha conosciuto la madre dei suoi figli, i giornali sono stati ossessionati dalla donna. "Poteva essere un vantaggio avere nella famiglia reale una donna di colore", ha dichiaratonel documentario su Netflix continuando: "Molte più persone della popolazione inglese potevano sentirsi rappresentate". La convivenza con il sistema non ha funzionato come la...

