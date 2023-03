Medvedev-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Dubai 2023 (Di sabato 4 marzo 2023) Daniil Medvedev affronterà Andrey Rublev nella finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Non ci sarà Novak Djokovic nell’atto conclusivo del torneo arabo, ma bensì un derby tutto Made in Russia. Il detentore del titolo, Andrey Rublev, proverà ad interrompere la striscia di tredici vittorie consecutive del suo connazionale, che dopo Rotterdam e Doha punta a fare il tris qui a Dubai. Non sembra accusare stanchezza l’ex numero uno del ranking mondiale, che ha messo in mostra un livello di tennis eccezionale contro il serbo in semifinale. Medvedev è avanti quattro a due nei precedenti, ma è Rublev ad essersi aggiudicato gli ultimi due incontri: nel 2021 a Cincinnati e lo scorso ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Daniilaffronterà Andreynelladell’ATP 500 di, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Non ci sarà Novak Djokovic nell’atto conclusivo del torneo arabo, ma bensì un derby tutto Made in Russia. Il detentore del titolo, Andrey, proverà ad interrompere la striscia di tredici vittorie consecutive del suo connazionale, che dopo Rotterdam e Doha punta a fare il tris qui a. Non sembra accusare stanchezza l’ex numero uno del ranking mondiale, che ha messo in mostra un livello di tennis eccezionale contro il serbo in semiè avanti quattro a due nei precedenti, ma èad essersi aggiudicato gli ultimi due incontri: nel 2021 a Cincinnati e lo scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Termina a Dubai l'imbattibilità di Djokovic ??? Daniil Medvedev supera il tennista serbo in due set, finora senza s… - infoitsport : Rublev torna in finale a Dubai, ora Djokovic-Medvedev - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Termina a Dubai l'imbattibilità di Djokovic ??? Daniil Medvedev supera il tennista serbo in due set, finora senza sconfit… - infoitsport : Medvedev stoppa Djokovic, a Dubai contro Rublev domani sarà una finale tutta russa - Daniele20052013 : #Tennis: #AtpDubai, #Medvedev batte #Djokovic 6-4 6-4 e vola in finale contro #Rublev -