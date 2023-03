Mediaset cancella la replica del GF Vip su La5. Per Pier Silvio Berlusconi è troppo volgare? (Di sabato 4 marzo 2023) Signorini - GF Vip 7 (foto US Endemol Shine) Mediaset prende una drastica decisione sul Grande Fratello Vip: questa sera la prevista replica su La5 della puntata serale del reality, andata in onda ieri su Canale 5, non è stata trasmessa. Il motivo? A quanto si apprende, sta tutto nella furia di Pier Silvio Berlusconi. L’ad del Biscione, secondo Il Fatto Quotidiano, non avrebbe gradito quanto accaduto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Una puntata – ma in realtà non è la prima – dove parolacce, toni accesi, maleducazione e volgarità l’hanno fatta quasi da padrone, senza alcuna distinzione di orario, e ai vertici Mediaset sembrerebbe essere rimasta indigesta. In puntata, tra l’altro, lo stesso conduttore ha redarguito i “vipponi”, spesso protagonisti in negativo, ma ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 marzo 2023) Signorini - GF Vip 7 (foto US Endemol Shine)prende una drastica decisione sul Grande Fratello Vip: questa sera la previstasu La5 della puntata serale del reality, andata in onda ieri su Canale 5, non è stata trasmessa. Il motivo? A quanto si apprende, sta tutto nella furia di. L’ad del Biscione, secondo Il Fatto Quotidiano, non avrebbe gradito quanto accaduto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Una puntata – ma in realtà non è la prima – dove parolacce, toni accesi, maleducazione e volgarità l’hanno fatta quasi da padrone, senza alcuna distinzione di orario, e ai verticisembrerebbe essere rimasta indigesta. In puntata, tra l’altro, lo stesso conduttore ha redarguito i “vipponi”, spesso protagonisti in negativo, ma ...

