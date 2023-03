Maxi tamponamento tra cinque auto sulla Statale 162: morti due giovani, gravissima una terza (Di sabato 4 marzo 2023) Maxi tamponamento sulle strade del Napoletano all'alba di oggi sabato 4 marzo 2023: cinque le auto coinvolte e purtroppo tragico il bilancio dell'incidente avvenuto nel comune di Sant’Anastasia. Si contano infatti due morti e quattro... Leggi su europa.today (Di sabato 4 marzo 2023)sulle strade del Napoletano all'alba di oggi sabato 4 marzo 2023:lecoinvolte e purtroppo tragico il bilancio dell'incidente avvenuto nel comune di Sant’Anastasia. Si contano infatti duee quattro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Incidentistradali Maxi tamponamento sulla Statale: due morti e un ferito grave - horottoilvetro : Maxi incidente oggi Castenaso, coinvolte tre auto e circolazione paralizzata - Trendolizer : Maxi tamponamento in autostrada: morte nonna e nipotina - andreastoolbox : Maxi tamponamento in autostrada: morte nonna e nipotina #tamponamento #Maxi #in #morte #autostrada: ??????? - infoitinterno : Maxi tamponamento in autostrada: morte nonna e nipotina -