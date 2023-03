Maxi piano di aiuti Usa per la transizione green, inizia l’esodo dall’Europa: le aziende tedesche studiano la delocalizzazione (Di sabato 4 marzo 2023) L’Inflation Reduction Act, cioè il Maxi piano degli Stati Uniti che prevede sussidi miliardari per le tecnologie ‘green’, inizia ad attrarre i grandi gruppi europei sull’altra sponda dell’Oceano. Diverse aziende tedesche sono infatti già pronte ad investire negli Usa. Proprio in questi giorni il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in visita a Washington e, secondo i media tedeschi, intende affrontare con il presidente Usa Joe Biden anche le preoccupazioni circa una corsa ai sussidi e possibili svantaggi competitivi per la produzione in Europa. Dopo che all’inizio di febbraio i ministri dell’Economia di Germania e Francia, Robert Habeck e Bruno Le Maire, erano volati negli Usa per colloqui sul tema con il segretario al Tesoro Janet Yellen e la rappresentante americana per il commercio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) L’Inflation Reduction Act, cioè ildegli Stati Uniti che prevede sussidi miliardari per le tecnologie ‘’,ad attrarre i grandi gruppi europei sull’altra sponda dell’Oceano. Diversesono infatti già pronte ad investire negli Usa. Proprio in questi giorni il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in visita a Washington e, secondo i media tedeschi, intende affrontare con il presidente Usa Joe Biden anche le preoccupazioni circa una corsa ai sussidi e possibili svantaggi competitivi per la produzione in Europa. Dopo che all’inizio di febbraio i ministri dell’Economia di Germania e Francia, Robert Habeck e Bruno Le Maire, erano volati negli Usa per colloqui sul tema con il segretario al Tesoro Janet Yellen e la rappresentante americana per il commercio ...

