Maurizio Sarri: “Il vero fenomeno di questo Napoli non gioca a calcio” (Di sabato 4 marzo 2023) Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra. Il mister, in particolare, ha esaltato Cristiano Giuntoli, ritenendolo un vero e proprio fenomeno nel suo mestiere: “Devo fare i complimenti alla società che ha avuto molto coraggio in estate facendo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Al termine della partita contro il, l’allenatore della Lazio,, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra. Il mister, in particolare, ha esaltato Cristiano Giuntoli, ritenendolo une proprionel suo mestiere: “Devo fare i complimenti alla società che ha avuto molto coraggio in estate facendo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, prima vittoria al 'Maradona' per Maurizio #Sarri dopo l'addio al @sscnapoli - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, le parole di Maurizio #Sarri a pochi minuti dalla sfida contro il @sscnapoli - Ale_Ferrara2000 : RT @manu_fuego99: Maurizio Sarri è il mio allenatore - FedericoC0708 : RT @LazioSpace: (#Sarrismo) s. m. La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio #Sarri, fondata sulla velocità e l… -

Quanto guadagna Luciano Spalletti come allenatore del Napoli Al sesto e quinto a parità troviamo sia Gian Piero Gasperini dell'Atalanta che Maurizio Sarri della Lazio con 3,5 milioni di euro. Quarta piazza per Stefano Pioli che nonostante lo scudetto dello ... Serie A. La Lazio batte il Napoli al Maradona. La capolista perde l'imbattibilit del Maradona . La Lazio di Maurizio Sarri, un ex fischiatissimo dai tifosi del Napoli, compie l'impresa grazie a un gol un po' casuale di Vecino a met ripresa. Chi si aspettava dal confronto tra le squadre di Spalletti e di ... Fischio finale, Sarri reagisce così dopo la vittoria contro il Napoli - Napoli - Lazio 0 - 1 , al fischio finale l'account Twitter dei biancocelesti filma la reazione di Maurizio Sarri in panchina dopo la vittoria contro la sua ex squadra. La Lazio inoltre commenta il video scirvendo: "Masaniello è turnat!" . Clicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è ... Al sesto e quinto a parità troviamo sia Gian Piero Gasperini dell'Atalanta chedella Lazio con 3,5 milioni di euro. Quarta piazza per Stefano Pioli che nonostante lo scudetto dello ...La capolista perde l'imbattibilit del Maradona . La Lazio di, un ex fischiatissimo dai tifosi del Napoli, compie l'impresa grazie a un gol un po' casuale di Vecino a met ripresa. Chi si aspettava dal confronto tra le squadre di Spalletti e di ...Napoli - Lazio 0 - 1 , al fischio finale l'account Twitter dei biancocelesti filma la reazione diin panchina dopo la vittoria contro la sua ex squadra. La Lazio inoltre commenta il video scirvendo: "Masaniello è turnat!" . Clicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è ... Sarri gode: "Lazio, grande spirito contro un Napoli che fa un campionato a parte" La Gazzetta dello Sport Come Sarri ha ingabbiato il Napoli e Spalletti: possesso palla all’avversario e la mossa Vecino Sarri ha ingabbiato il Napoli e Spalletti in poche mosse: possesso palla ceduto all’avversario e la mossa Vecino in mezzo al campo per creare ... Serie A - Napoli-Lazio 0-1, le 5…" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Sarri ha ingabbiato il Napoli e Spalletti in poche mosse: possesso palla ceduto all’avversario e la mossa Vecino in mezzo al campo per creare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...