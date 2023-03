Mattia Santori umiliato in studio | occhio alla la reazione degli ospiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) «I cattivi sono gli altri». Così, de botto. Ma con un senso chiaro:ritorna a L'aria che tira dopo i fasti (si fa per dire) delle sardine e sconcerta con una sola frase Myrta Merlino e i telespettatori di La7. Il giovanotto ha avuto il fiuto e la fortuna di salire sul carro di Elly Schlein in tempi non sospetti e ora, dopo le primarie, si ritrova in mano le chiavi del Pd. Che partito sarà? Quello dell'odio, ad ascoltarlo con attenzione. «La gente cercava l'etichetta delle Sardine, come se fosse un qualcosa che uno si attacca addosso e si tiene per tutta la vita. Io ne sono un esempio. In verità, siamo andati avanti e abbiamo costruito una comunità dal basso, trasversale, che ha lottato per entrare dentro una famiglia più grande. Abbiamo ceduto sovranità e siamo entrati in un movimento più grande. Elly Schlein ci ha dato rappresentanza ...