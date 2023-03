Matilde Brandi | chi è | età | carriera | marito | oggi | figlie | l’ex Marco Costantini | chi è il nuovo fidanzato Francesco | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di, nel salotto pomeridiano di canale 5 con Silvia Toffanin, che come sempre fa il pieno di ascolti, ci sarà anche. Ma cosa sappiamo su di lei e sulla sua vita privata? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo. La showgirl, ex concorrente del GF VIP, si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore ritrovato. Ora, infatti, è felice al fianco diTafanelli, suocompagno. View this post onA post shared by(@real) Dagli esordi al debutto di...