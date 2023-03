Masters 1000 Indian Wells: ecco le wild card ATP e WTA. Spiccano Thiem e Kenin (Di sabato 4 marzo 2023) Doppia dose di wild card per quanto riguarda Indian Wells, sia a livello di Masters 1000, dunque ATP, che di WTA 1000 (nel primo caso è quello d’esordio del 2023, nell’altro è il secondo). Tra nomi noti e meno noti c’è parecchio tra cui districarsi. In campo maschile il nome più noto è ovviamente quello di Dominic Thiem, con l’austriaco che sta facendo di tutto per tornare quello di un tempo, anche se finora con risultati decisamente al di sotto della sua fama. Insieme a lui Jack Sock, e anche l’americano ha i suoi meriti, essendo stato top ten, protagonista delle ATP Finals e tra i migliori interpreti del doppio. Gli altri inviti vanno al cinese Yibing Wu, in grande scalata, e agli USA Brandon Holt e Alex Kovacevic. Tennis: Jannik Sinner giocherà a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Doppia dose diper quanto riguarda, sia a livello di, dunque ATP, che di WTA(nel primo caso è quello d’esordio del 2023, nell’altro è il secondo). Tra nomi noti e meno noti c’è parecchio tra cui districarsi. In campo maschile il nome più noto è ovviamente quello di Dominic, con l’austriaco che sta facendo di tutto per tornare quello di un tempo, anche se finora con risultati decisamente al di sotto della sua fama. Insieme a lui Jack Sock, e anche l’americano ha i suoi meriti, essendo stato top ten, protagonista delle ATP Finals e tra i migliori interpreti del doppio. Gli altri inviti vanno al cinese Yibing Wu, in grande scalata, e agli USA Brandon Holt e Alex Kovacevic. Tennis: Jannik Sinner giocherà a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Decise le wild card a Indian Wells in campo maschile e femminile, con diversi nomi interessanti e big in cerca di r… - sportli26181512 : Ranking ATP, Nadal fuori dalla top 10 dopo 912 settimane consecutive: Al termine del Masters 1000 di Indian Wells,… - sportface2016 : Tennis, come e quando seguire il sorteggio del Masters 1000 di #IndianWells - guepeq126 : @alesalv17 quali sono i due masters 1000 più importanti - Tennis_Ita : Masters 1000 Miami, il direttore del torneo James Blake: 'Per Djokovic, abbiamo chiesto un'esenzione al governo' -