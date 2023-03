Masha Moskaleva | la 12enne russa internata in una struttura per la riabilitazione per un disegno contro la guerra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... spike_sr71 : RT @giovamartinelli: THREAD La 12enne russa Masha Moskaleva è stata internata in una struttura 'per la riabilitazione sociale' a causa di u… - nuccia20 : RT @mariosalis: La 12enne russa Masha Moskaleva è stata spedita in un orfanatofrio per aver scritto 'Io sono contro la guerra' e disegnato… - AndreaFerrato84 : RT @giovamartinelli: THREAD La 12enne russa Masha Moskaleva è stata internata in una struttura 'per la riabilitazione sociale' a causa di u… - LazzaroArmando : RT @mariosalis: La 12enne russa Masha Moskaleva è stata spedita in un orfanatofrio per aver scritto 'Io sono contro la guerra' e disegnato… - Jacknero62 : RT @giovamartinelli: THREAD La 12enne russa Masha Moskaleva è stata internata in una struttura 'per la riabilitazione sociale' a causa di u… -

Repressione e disumanità nella Russia di Putin : la 12enne russa Masha Moskaleva è stata internata in una struttura "per la riabilitazione sociale" a causa di un disegno con le bandiere russa e ucraina , una donna con una bambina per mano, missili che viaggiano in ...

Masha Moskaleva, la 12enne russa internata in una struttura per la riabilitazione per un disegno contro la... Corriere della Sera

Nell’aprile 2022, ha disegnato un’immagine contro la guerra a scuola in Russia, dopo che l’insegnante aveva chiesto agli studenti di disegnare immagini a ...Una dodicenne russa è finita in orfanatrofio e suo padre è stato arrestato a causa di un disegno contro la guerra in Ucraina fatto a scuola dalla… Leggi ...