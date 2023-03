Martina Franca, scuola: ascensore rotto da anni, per studente in carrozzina niente laboratorio Il sopralluogo di un xonsigliere regionale si conclude davanti al portone (Di sabato 4 marzo 2023) studente disabile. Perché sarebbe ipocrita dire diversamente abile quando si creano disabilità e non si risolvono. Nel caso specifico, quella legata ad un ascensore che non funziona nel plesso che ospita il liceo scientifico “Tito Livio” di Martina Franca. Quello studente, così, non può accedere al laboratorio. Il timore che non sia l’unico a patire il grave disservizio è ovvio. Il dirigente dice che l’ammimostrazione provinciale di Taranto è stata più volte sollecitata, non è successo nulla di risolutivo. Stamani a scuola il sopralluogo del consigliere regionale pugliese Renato Perrini è terminato davanti all’ingresso dell’istituto perché il preside non ha autorizzato l’ingresso, ritenendo fosse di competenza ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 marzo 2023)disabile. Perché sarebbe ipocrita dire diversamente abile quando si creano disabilità e non si risolvono. Nel caso specifico, quella legata ad unche non funziona nel plesso che ospita il liceo scientifico “Tito Livio” di. Quello, così, non può accedere al. Il timore che non sia l’unico a patire il grave disservizio è ovvio. Il dirigente dice che l’ammimostrazione provinciale di Taranto è stata più volte sollecitata, non è successo nulla di risolutivo. Stamani aildel consiglierepugliese Renato Perrini è terminatoall’ingresso dell’istituto perché il preside non ha autorizzato l’ingresso, ritenendo fosse di competenza ...

