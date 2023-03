Maria Teresa Reale vince The Voice Senior 3 (Di sabato 4 marzo 2023) Maria Teresa Reale Anche la terza edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici, è giunta a conclusione. A spuntarla, nel corso della finalissima in onda stasera, è stata Maria Teresa Reale, scelta dal coach Clementino, con il 34,19% dei voti. Allo scontro finale, insieme a lei, sono arrivati il compagno di squadra Alex Sure, Lisa Manosperti (team Bertè) ed Emilio Paolo Piluso (team Ricchi e Poveri). The Voice Senior 3: chi è Maria Teresa Reale Maria Teresa Reale è nata a Sora ed è appassionata di musica fin da ragazza. Quando non è riuscita ad imporsi come cantante, ha scelto ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 marzo 2023)Anche la terza edizione di The, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici, è giunta a conclusione. A spuntarla, nel corso della finalissima in onda stasera, è stata, scelta dal coach Clementino, con il 34,19% dei voti. Allo scontro finale, insieme a lei, sono arrivati il compagno di squadra Alex Sure, Lisa Manosperti (team Bertè) ed Emilio Paolo Piluso (team Ricchi e Poveri). The3: chi èè nata a Sora ed è appassionata di musica fin da ragazza. Quando non è riuscita ad imporsi come cantante, ha scelto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... THEVOICE_ITALY : Congratulazioni Maria Teresa sei la vincitrice della terza edizione di #TheVoiceSenior. ???? - THEVOICE_ITALY : Maria Teresa anche in Finale ci porta in un viaggio tra le emozioni! Siamo sicuri che il gatto Clementino stia face… - THEVOICE_ITALY : Lo spettacolo non finisce qui, ritorna Maria Teresa con “Oggi sono io” #TheVoiceSenior - durso_club : RT @Cinguetterai: ?? A vincere la terza edizione di #TheVoiceSenior è Maria Teresa Reale del team Clementino. ???È la prima donna che vince i… - bohemiennepao : RT @EffecomeF: Maria Teresa Reale del team #Clementino vince la terza edizione di #TheVoiceSenior. Complimenti a Maria Teresa prima donna a… -