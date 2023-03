Maria Gabriella Della Sala confermata direttore del Conservatorio di Avellino (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono concluse oggi, 4 marzo 2023, le elezioni per la nomina del direttore del Conservatorio di Avellino «Domenico Cimarosa» per il triennio 2023/2026. Tre i candidati alla guida dell’Istituto Alta Formazione Artistica e Musicale: l’uscente Maria Gabriella Della Sala, Giorgio Muto e Massimo Severino. Alle votazioni hanno partecipato 137 docenti su 149 aventi diritto. Al termine delle operazioni di scrutinio Maria Gabriella Della Sala, con 100 voti è stata confermata alla guida del Conservatorio per il triennio 2023/2026. «Ringrazio quanti hanno voluto rinnovare la fiducia nel mio operato. Segno che in questi tre anni è stato fatto bene ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono concluse oggi, 4 marzo 2023, le elezioni per la nomina deldeldi«Domenico Cimarosa» per il triennio 2023/2026. Tre i candidati alla guida dell’Istituto Alta Formazione Artistica e Musicale: l’uscente, Giorgio Muto e Massimo Severino. Alle votazioni hanno partecipato 137 docenti su 149 aventi diritto. Al termine delle operazioni di scrutinio, con 100 voti è stataalla guida delper il triennio 2023/2026. «Ringrazio quanti hanno voluto rinnovare la fiducia nel mio operato. Segno che in questi tre anni è stato fatto bene ...

