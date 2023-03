Maria Elena Boschi | “Non mi sento una donna sbagliata perché non ho figli”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 4 marzo 2023)continua a occuparsi di politica, che resta una delle sue passioni, anche se in una veste minore rispetto al passato. Ora, infatti, è deputata di Italia Viva, ma non rinnega le soddisfazioni avute nel periodo in cui era Ministra nel Governo Renzi: “Sicuramente mi ha dato tanto, altrimenti sarei tornata a fare l’avvocato – ha detto in un’intervista a 7 del Corriere della Sera -. La politica è la mia passione: tutto quello che ho potuto fare è stato un onore. Se per potere si intende quello di fare accadere le cose, quello sì, mi manca. L’idea di stare da sola sabato e domenica a Palazzo Chigi, sepolta dalle carte da firmare, direi proprio di no”. Pur senza avere smanie eccessive, il pensiero di avere nuovamente un ruolo di primo piano per il nostro Paese c’è ancora: “Non vivo in attesa di quel momento, però magari ...