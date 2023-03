Maria De Filippi | «Vorrei ringraziare tutti per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia»

(Di sabato 4 marzo 2023) Il messaggio di- C'è Posta Per Te Con la puntata di C’è Posta per Te in onda stasera, registrata prima della morte del marito Maurizio Costanzo,Deè ufficialmente ritornata in video in seguito al lutto che ha subito. Per tale ragione, prima di passare alle storie raccontate nell’ottava puntata del people show, la conduttrice ha scelto di, tramite un breve testo, il “suo” pubblico per la vicinanza dimostratale in questo momento difficile. “Staseravoi per la vostra grande partecipazione, per ile per ilchea me e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - GiusCandela : Il pubblico riabbraccia in massa e con affetto Maria De Filippi. #Cepostaperte vince la serata con ben 4.556.000 sp… - an12frnc : RT @trash_italiano: Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Maria De Filippi, il messaggio a 'C'è Posta per Te': «Grazie per l'amore che mi avete fatto arrivare dopo quello che è… -

Nella serata di sabato 4 marzo 2023, Canale 5 ha vinto la sfida dell'Auditel grazie al ritorno in tv diDedopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo: il suo C'è Posta per Te ha superato The Voice Kids nella sfida della prima serata. I dati della prima serata del 4 marzo . . I dati ...Deè tornata in onda dopo la sospensione di tutti i suoi programmi dettata dalla morte di Maurizio Costanzo. Ad attenderla una sfida 'titanica' e inedita, quella contro Antonella Clerici.Auditel ieri sera, 4 marzo 2023 Vince canale 5 con il ritorno diDein Tv con c'è posta, al 28.8%. Bene anche The Voice Kids. Rai 1: The Voice Kids , la versione del talent musicale i ...

Nella serata di sabato 4 marzo 2023, Canale 5 ha vinto la sfida dell’Auditel grazie al ritorno in tv di Maria De Filippi dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo: il suo C’è Posta per Te ha ...Prima dell'episodio (registrato) di "C'è Posta per Te" la conduttrice ha ringraziato il pubblico per l'affetto dopo la morte di Costanzo ...