Maria De Filippi torna in tv per l’ultima puntata di “Amici” | la richiesta per il pubblico

(Di sabato 4 marzo 2023) Il suo ritorno era attesissimo. Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, a seguito della quale è stata letteralmente travolta da un’ondata di affetto da parte di tutti,Desi è presa alcuni giorni di stop per poire a lavorare. La sua vita professionale riparte da, attraverso la registrazione dello speciale della domenica – l’ultimo – che precede l’avvio del Serale. Il ritorno in tv diDeLa conduttrice Mediasetin video il 4 marzo, con ladi C’è posta per te che vede Tiziano Ferro tra gli ospiti, ma la ripresa è avvenuta con la prima registrazione di. Dalle prime anticipazioni trapelate dal Twitter diNews, si scopre che la produzione avrebbe richiesto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fia… - chetempochefa : “Ti faccio vedere il poco gelato di Maurizio!” - Ricordiamo anche l’autoironia di #MaurizioCostanzo con questo mom… - sbetz10 : RT @ilGerrino92: Maria De Filippi: «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato» ?? - occhio_notizie : Mara Venier ha dichiarato apertamente di essere vicina a Maria De Filippi. La conduttrice di Domenica In era molto… -

Detorna a lavoro dopo la morte di Costanzo 'Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato'. Con queste paroleDe, è tornata in studio per registrare la nuova ...Ascolta questo articolo Dopo la morte di Maurizio Costanzo,Deè ritornata nuovamente a lavoro. Come riportato da più testate giornalistiche, la conduttrice infatti ha registrato una nuova puntata di ' Amici '. Il talent show, insieme a ' Uomini ...Deoggi è ritornata a lavoro a distanza di una settimana esatta dalla scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo. Un lutto che ha portato Mediaset a sospendere tutte le trasmissioni ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Sono state riportate le prime parole di Maria De Filippi e la richiesta della produzione di "Amici" dopo il ritorno della conduttrice negli studi di Canale 5.