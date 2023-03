“Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengono diffuse notizie non verificate” sull’eredità del giornalista scomparso: parla l’avvocato De Palma (Di sabato 4 marzo 2023) “Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengono diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”, in una nota l’avvocato Pierluigi De Palma, legale della famiglia Costanzo e di Maria De Filippi, reagisce alle notizie diffuse nei giorni scorsi sull’eredità del giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio. Definisce “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti” le informazioni pubblicate dal Corriere della Sera “su un patrimonio di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) “Dein unnone di macroscopica falsità”, in una notaPierluigi De, legale della famiglia Costanzo e diDe, reagisce allenei giorni scorsidello scorso 24 febbraio. Definisce “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti” le informazioni pubblicate dal Corriere della Sera “su un patrimonio di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una ...

