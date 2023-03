Margot Robbie: «Pensavo di non essere abbastanza sexy per 'The Wolf of Wall Street'» (Di sabato 4 marzo 2023) Margot Robbie ha rivelato di essere stata terrorizzata dal non essere abbastanza per il ruolo in "The Wolf of Wall Street". abbastanza brava, ma soprattutto abbastanza sexy, visto che il... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023)ha rivelato distata terrorizzata dal nonper il ruolo in "Theof".brava, ma soprattutto, visto che il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Margot Robbie: «Pensavo di non essere abbastanza sexy per 'The Wolf of Wall Street'» - gustagossi : Apocalipse Sci-Fi com Denzel Washington e Margot Robbie, dirigido pelo Spielberg - Micaelps : Romance zumbi, com Benedict Cumberbatch e Margot Robbie. Tudo isso dirigido por Guillermo Del Toro. - inbella : Margot Robbie & Diego Calva ... - hugomeloa : Um filme Sci-fi Apocalypse dirigido pelo Guilhermo Del Toro, com Denzel Washington e Margot Robbie, i love it ?? -