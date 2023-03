Mare Fuori 4, ecco tutti gli spoiler che dovresti conoscere (Di sabato 4 marzo 2023) Dobbiamo ancora attendere molto per la quarta stagione di Mare Fuori, ma alcuni spoiler sono già usciti a galla La storia dei ragazzi dell'IPM di Napoli ha tenuto tutti incollati allo schermo. Per chi si era perso in questi anni i primi due appuntamenti, con tutto il chiacchiericcio sui social e, soprattutto, con la presentazione della terza stagione sul palco del Teatro Ariston, ha fatto incuriosire anche chi, fino ad allora, non aveva visto le storie dei ragazzi carcerati. La storia di Carmine Di Salvo e di Filippo Ferrari, ha dato il via ad una vera e propria ondata di curiosità da parte dei fan. I due si ritrovano nell'istituto in cui è appena arrivata la nuova direttrice interpretata da Carolina Crescentini. Gli educatori, i ragazzi che cercano di avere delle vite nuove e le famiglie, che Fuori ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 marzo 2023) Dobbiamo ancora attendere molto per la quarta stagione di, ma alcunisono già usciti a galla La storia dei ragazzi dell'IPM di Napoli ha tenutoincollati allo schermo. Per chi si era perso in questi anni i primi due appuntamenti, con tutto il chiacchiericcio sui social e, soprattutto, con la presentazione della terza stagione sul palco del Teatro Ariston, ha fatto incuriosire anche chi, fino ad allora, non aveva visto le storie dei ragazzi carcerati. La storia di Carmine Di Salvo e di Filippo Ferrari, ha dato il via ad una vera e propria ondata di curiosità da parte dei fan. I due si ritrovano nell'istituto in cui è appena arrivata la nuova direttrice interpretata da Carolina Crescentini. Gli educatori, i ragazzi che cercano di avere delle vite nuove e le famiglie, che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - biscottino04 : mare fuori overrated - Max_883 : @liketweet13 Vabbè ma da loro le scuole so optional Studiano su Gomorra o Mare Fuori -