Marc Marquez, ormai è sicuro: batosta per il campione (Di sabato 4 marzo 2023) Marc Marquez spara a zero, la situazione attuale sembra aver innervosito lo spagnolo che non le manda a dire a nessuno, che caos! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È stato un periodo difficilissimo per Marc Marquez che dal 2018 ad oggi non è riuscito più a trovare la migliore forma fisica. L’ultimo intervento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 4 marzo 2023)spara a zero, la situazione attuale sembra aver innervosito lo spagnolo che non le manda a dire a nessuno, che caos! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È stato un periodo difficilissimo perche dal 2018 ad oggi non è riuscito più a trovare la migliore forma fisica. L’ultimo intervento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : MARC MARQUEZ-EMILIO ALZAMORA qualcuno ci ha messo lo zampino? L'ex manager afferma che la rottura con il pilota è a… - _trixiedixie_ : In che senso Lance è stato operato dallo stesso chirurgo di Marc Marquez ao ma che me state a dì ?????? - Misterhelmet : A Ducati fa schifo Marc Marquez! Ecco la verità! Video youtube: - STnews365 : Marc #Marquez è scatenato negli ultimi giorni. Non in pista, col Mondiale di MotoGP che deve ancora iniziare, ma ai… - MCalcioNews : Marc Marquez, bordata anche allo storico manager: parole velenose -