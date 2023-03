Mantovano sul naufragio di Cutro: “Follia dire che non abbiamo voluto salvare quelle vite” (Di sabato 4 marzo 2023) Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in un colloquio con Repubblica respinge le accuse al governo sul naufragio di Cutro. «Dalla ricostruzione – dice l’esponente del governo – emerge che nessun allarme è stato lanciato. E invece da giorni leggo su alcune testate una tesi che sostanzialmente dice: siete voi che non avete voluto salvare quelle vite. Questa, me lo lasci dire, e’ una Follia. Ma siamo impazziti?». “Frontex non ha lanciato alcun allarme” «Il punto – prosegue Mantovano rispondendo a un appunto sulle parole delle dal ministro Piantedosi – non è se avrei detto più o meno quello che ha detto il ministro. Il punto non sono i suoi toni. Il punto è se è stato lanciato un qualunque ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Alfredo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in un colloquio con Repubblica respinge le accuse al governo suldi. «Dalla ricostruzione – dice l’esponente del governo – emerge che nessun allarme è stato lanciato. E invece da giorni leggo su alcune testate una tesi che sostanzialmente dice: siete voi che non avete. Questa, me lo lasci, e’ una. Ma siamo impazziti?». “Frontex non ha lanciato alcun allarme” «Il punto – proseguerispondendo a un appunto sulle parole delle dal ministro Piantedosi – non è se avrei detto più o meno quello che ha detto il ministro. Il punto non sono i suoi toni. Il punto è se è stato lanciato un qualunque ...

