Manifestazione per Cospito a Torino, danni e feriti (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Sette manifestanti fermati, due poliziotti feriti, vetrine spaccate, danni alle automobili parcheggiate e lanci di lacrimogeni. Questo il bilancio momentaneo del corteo in solidarietà con Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame detenuto al 41 bis, che ha visto sfilare circa 500 persone nel centro di Torino. Punto di ritrovo, nel pomeriggio, piazza Solferino. Le vie del centro sono già blindate e il corteo non è ancora partito quando i dimostranti riferiscono al cronista che "sette di noi sono stati fermati dalle forze dell'ordine in corso Matteotti e portati in questura". "Alfredo non deve morire e se muore gliela faremo pagare", minaccia un altro. "Oggi chi resiste al 41-bis, che è una tortura e offende l'umanità, lo fa mettendo in conto che si può morire. La morte per chi ha scelto la rivoluzione ... Leggi su agi (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Sette manifestanti fermati, due poliziotti, vetrine spaccate,alle automobili parcheggiate e lanci di lacrimogeni. Questo il bilancio momentaneo del corteo in solidarietà con Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame detenuto al 41 bis, che ha visto sfilare circa 500 persone nel centro di. Punto di ritrovo, nel pomeriggio, piazza Solferino. Le vie del centro sono già blindate e il corteo non è ancora partito quando i dimostranti riferiscono al cronista che "sette di noi sono stati fermati dalle forze dell'ordine in corso Matteotti e portati in questura". "Alfredo non deve morire e se muore gliela faremo pagare", minaccia un altro. "Oggi chi resiste al 41-bis, che è una tortura e offende l'umanità, lo fa mettendo in conto che si può morire. La morte per chi ha scelto la rivoluzione ...

