Manifestazione oggi a Firenze, il corteo in diretta (Di sabato 4 marzo 2023) Migliaia di persone in centro a sostegno della scuola e della lotta antifascista. Presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte Leggi su lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) Migliaia di persone in centro a sostegno della scuola e della lotta antifascista. Presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Firenze, oggi in migliaia da tutta Italia alla manifestazione antifascista [di Andrea Vivaldi] - valigiablu : Oggi a Firenze la manifestazione anti-fascista in difesa della scuola pubblica e della Costituzione ?? Sull’aggress… - Corriere : Manifestazione antifascista a Firenze, oggi attese fino a 20mila persone - infoitinterno : Manifestazione oggi a Firenze, il corteo in diretta - cesarebrogi1 : RT @vivereitalia: Oggi a Firenze la manifestazione in difesa della scuola dopo le violenze al Michelangiolo: presenti Schlein e Conte https… -