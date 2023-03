Manifestazione Firenze: Rampelli, 'sinistra si volta dall'altra parte su attacchi a destra' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sono decenni che la sinistra usa la scuola per le sue scorribande. La violenza politica va respinta con forza qualunque sia la provenienza, ma mentre siamo tutti pronti a condannarla se viene da gruppi di estrema destra, come Fdi ha dimostrato all'epoca dell'assalto alla sede della Cgil, la sinistra fa una gran fatica a censurare ufficialmente le violenze dei centri sociali o dei collettivi studenteschi. Definisce ‘assalti squadristici' gli scontri di Firenze e si volta dall'altra parte di fronte ai pestaggi di Bologna ai danni di ragazzi di Azione universitaria finiti in ospedale. E finge di non sapere che nelle scuole e nelle università statali di mezza Italia gli studenti di destra non hanno il diritto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sono decenni che lausa la scuola per le sue scorribande. La violenza politica va respinta con forza qualunque sia la provenienza, ma mentre siamo tutti pronti a condannarla se viene da gruppi di estrema, come Fdi ha dimostrato all'epoca dell'assalto alla sede della Cgil, lafa una gran fatica a censurare ufficialmente le violenze dei centri sociali o dei collettivi studenteschi. Definisce ‘assalti squadristici' gli scontri die sidi fronte ai pestaggi di Bologna ai danni di ragazzi di Azione universitaria finiti in ospedale. E finge di non sapere che nelle scuole e nelle università statali di mezza Italia gli studenti dinon hanno il diritto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiToscana : #manifestazione #antifascista #Firenze contro #violenze-#liceomichelangiolo decine di migliaia in piazza. Stime no… - repubblica : Firenze, al via la manifestazione antifascista: c'è la preside Savino autrice della lettera criticata da Valditara - fattoquotidiano : Firenze, al via la manifestazione antifascista. Conte e Schlein in piazza con i sindacati - lacaina45 : RT @HoaraBorselli: E’ chiaro che la questione centrale per l’Italia, oggi è questa : come respingere le incursioni degli eredi di Farinacc… - Stefano___1970 : Manifestazione di Firenze, Conte: “Qui col Pd per battaglie di valori che ci riguardano tutti. Respingiamo le aggre… -