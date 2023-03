Manifestazione Firenze: Gribaudo, 'una bella giornata per ripartire da fondamentali' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Eravamo davvero tantissimi a Firenze. Il Pd in piazza insieme a Elly Schlein, per difendere la scuola pubblica e ricordare a tutti che la Costituzione è antifascista. Una bella giornata, ripartiamo dai fondamentali”. Così su Twitter la deputata Dem Chiara Gribaudo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Eravamo davvero tantissimi a. Il Pd in piazza insieme a Elly Schlein, per difendere la scuola pubblica e ricordare a tutti che la Costituzione è antifascista. Una, ripartiamo dai”. Così su Twitter la deputata Dem Chiara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiToscana : #manifestazione #antifascista #Firenze contro #violenze-#liceomichelangiolo decine di migliaia in piazza. Stime no… - repubblica : Firenze, al via la manifestazione antifascista: c'è la preside Savino autrice della lettera criticata da Valditara - fattoquotidiano : Firenze, al via la manifestazione antifascista. Conte e Schlein in piazza con i sindacati - lacaina45 : RT @HoaraBorselli: E’ chiaro che la questione centrale per l’Italia, oggi è questa : come respingere le incursioni degli eredi di Farinacc… - Stefano___1970 : Manifestazione di Firenze, Conte: “Qui col Pd per battaglie di valori che ci riguardano tutti. Respingiamo le aggre… -