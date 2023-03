Manifestazione Firenze, Conte e Schlein in testa al corteo (Di sabato 4 marzo 2023) Al Manifestazione anti-fascista di Firenze in difesa della scuola e della Costituzione, dopo il pestaggio di alcuni studenti davanti a un liceo fiorentino ad opera di alcuni membri di Azione studentesca, sfileranno assieme la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, e il leader del M5S, Giuseppe Conte. Attese migliaia di persone alla Manifestazione di Firenze in difesa della Costituzione. Dal Governo mai una parola sull’aggressione Giovedì pomeriggio Conte ha riunito i vertici del Movimento nella sede di Campo Marzio. Tre lunghe ore di “confronto proficuo e ad ampio raggio”. Sul tavolo anche il fatto politico che sta modificando gli equilibri all’interno del centrosinistra. L’elezione di Schlein viene “salutata con favore” da Conte. Che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Alanti-fascista diin difesa della scuola e della Costituzione, dopo il pestaggio di alcuni studenti davanti a un liceo fiorentino ad opera di alcuni membri di Azione studentesca, sfileranno assieme la neo segretaria del Pd, Elly, e il leader del M5S, Giuseppe. Attese migliaia di persone alladiin difesa della Costituzione. Dal Governo mai una parola sull’aggressione Giovedì pomeriggioha riunito i vertici del Movimento nella sede di Campo Marzio. Tre lunghe ore di “confronto proficuo e ad ampio raggio”. Sul tavolo anche il fatto politico che sta modificando gli equilibri all’interno del centrosinistra. L’elezione diviene “salutata con favore” da. Che ...

