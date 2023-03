Manifestazione Firenze: Berrino (Fdi), 'niente slogan contro squadrismo rosso a Bologna' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Oggi in un liceo di Milano l'ennesimo striscione, vergognosamente violento, che stavolta raffigura il premier Meloni e il ministro Valditara a testa in giù. È la solita violenza con metodi fascisti che vuole intimorire le istituzioni. Dal corteo della sinistra contro lo squadrismo, che ha sfilato nel pomeriggio a Firenze, sarebbero dovuti partire slogan anche contro lo squadrismo rosso, che a Bologna ha portato al pestaggio di due giovani di Azione universitaria. Eppure, nulla. È l'ennesima dimostrazione del doppiopesismo che regna sovrano a sinistra. La violenza è sempre da condannare, da qualunque parte arrivi”. Lo afferma il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Oggi in un liceo di Milano l'ennesimo striscione, vergognosamente violento, che stavolta raffigura il premier Meloni e il ministro Valditara a testa in giù. È la solita violenza con metodi fascisti che vuole intimorire le istituzioni. Dal corteo della sinistralo, che ha sfilato nel pomeriggio a, sarebbero dovuti partireanchelo, che aha portato al pestaggio di due giovani di Azione universitaria. Eppure, nulla. È l'ennesima dimostrazione del doppiopesismo che regna sovrano a sinistra. La violenza è sempre da condannare, da qualunque parte arrivi”. Lo afferma il senatore Giovanni, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione ...

