Manifestazione di Firenze | Conte | “Qui col Pd per battaglie di valori che ci riguardano tutti Respingiamo le aggressioni violente”

"Il fatto che oggi noi ci ritroviamo qui col neo segretario del Partito Democratico vuol dire che su battaglie concrete noi ci siamo, battaglie di valori e di principi che ci riguardano tutti. battaglie che non riguardano solo le forze progressiste perché qui stiamo difendendo principi costituzionali". Lo ha detto il leader del Movimento cinque Stelle, Giuseppe Conte, alla Manifestazione dei sindacati della scuola in svolgimento a Firenze. E ha continuato: "Oggi affermiamo un principio, Respingiamo le aggressioni violente, soprattutto dobbiamo difendere i principi costituzionali. Gli esponenti del governo hanno perso due volte. Prima perché non hanno condannato, in ...

