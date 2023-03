Maltrattamenti sui bambini | cosa dicono i dati e quali sono le conseguenze

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 4 marzo 2023) Se si pensa che il fenomeno deisuisia qualdi raro, episodico o lontano non se ne ha una reale e aggiornata percezione. Parliamo di una realtà drammaticamente vicina e frequente anche nel nostro Paese e che merita la giusta attenzione e consapevolezza per affrontare una realtà estremamente delicata e gravissima andando a individuare soprattutto le forme di prevenzione possibili e le azioni da mettere in atto quando si sospetta un maltrattamento su un minore.suie numeri Ipiù recenti, infatti, stimano come solo nel nostro Paese cipiù di 77milavittime di maltrattamento. Mediamente 1 bambino su 2 è, nel mondo, vittima di abuso e di questi ogni 1000 residenti ...